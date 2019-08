Tiago Iorc anuncia 1ª turnê após passar mais de um ano sabático

O cantor Tiago Iorc , 33, anunciou na noite deste domingo (4) que dará início a uma turnê em outubro para divulgar seu show no Acústico MTV, gravado por ele em 30 de maio deste ano.

Essa será a primeira turnê realizada pelo cantor após seu ano sabático - Iorc passou o ano de 2018 "sumido" do cenário musical, e retornou com um disco surpresa em maio, que trouxe 13 faixas acompanhadas de clipe.

Através de seu perfil no Instagram, Iorc confirmou que iniciará a sequência de shows em Salvador, no dia 20 de outubro, e encerrará no Rio de Janeiro, nos dias 29 e 30 de novembro.

Entre essas datas, ele se apresenta por mais 12 cidades: Aracajú (21/10), João Pessoa (23/10), Fortaleza (25/10), Recife (27/10), Porto Alegre (2/11), Curitiba (3/11), Ribeirão Preto (5/11), Jundiaí (6/11), São Paulo (8/11), Goiânia (20/11), Brasília (21/11), Belo Horizonte (23/11). A região Norte foi a única não contemplada.

Os ingressos para a turnê estarão à venda a partir do dia 6 de agosto.

Folhapress