Tiago Abravanel deixa a TV Globo e pode ir para o SBT

Tiago Abravanel, 31, não é mais contratado da TV Globo. A saída do neto de Silvio Santos, 88, da emissora carioca se dá em meio a rumores de que ele estaria indo para o SBT, emissora de seu avô, a convite do próprio.



A reportagem apurou com fonte de trânsito livre na executiva do SBT que há de fato uma conversa para que Abravanel assine contrato com emissora paulista e o que falta é uma forma "de viabilizar a empreitada".

No entanto, ainda não há uma oficialização da nova casa de Tiago Abravanel uma vez que o fator financeiro -isto é, anúncios publicitários- pesará para a batida do martelo.

A TV Globo confirma a saída de Abravanel, que era contratado desde 2012, quando interpretou Demir em "Salve Jorge". O SBT, oficialmente, não carimba a chegada do neto de Silvio para a emissora do avô. Abravanel disse por meio de sua assessoria de imprensa que não comenta a questão por enquanto.

Folhapress