Thiaguinho e Fernanda Souza se separam após 8 anos

O cantor Thiaguinho, 36, e a atriz Fernanda Souza, 35, não estão mais juntos. Ambos eram um casal há oito anos e meio e casados desde 2015. O motivo: a relação de amor se transformou em amizade.



Em publicações em conjunto em suas redes sociais, ambos explicaram mais sobre a decisão. "O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor", disseram.

Em outro momento, explicam que um sempre será importante na vida do outro. "Somos seres humanos, com nossos corações tristes, porém confiantes que nossa amizade e amor nos guiarão como tem feito diariamente. Todo o contrário não será mera especulação. Nosso casamento termina em paz. Não estranhem se nos encontrarem um na companhia do outro daqui para frente."

Em, 2013, Fernanda Souza já previa que teria um filho com o cantor em 2018, cinco anos depois de terem tomado a decisão. Em 2018, ela anunciou que tiraria um ano sabático em 2019. Foi especulado que ela usaria esse tempo para engravidar. O sonho de ser mãe também foi postergado por conta da carreira como apresentadora que demanda muito tempo de Fernanda.

