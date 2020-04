Thiaguinho e Fernanda Souza relembram momento e fãs pedem reconciliação

Enquanto se divertia com a live da dupla Bruno e Marrone na noite desta quinta-feira (9), o cantor Thiaguinho, 37, publicou um vídeo em seu Instagram, relembrando que Bruno cantou em seu aniversário, em março de 2019.



A festa foi uma surpresa de sua ex-mulher, Fernanda Souza, 35, de quem ele se separou em outubro de 2019, após oito anos juntos.

"#TBT do dia que tive uma live de verdade do Bruno só pra mim [risos]. A festa de aniversário mais inesquecível da vida", escreveu Thiaguinho na legenda do vídeo.

(Foto: Reprodução/Folhapress)

Souza viu a publicação e deixou um comentário: "Caraca, foi demais". Em resposta a uma seguidora, ela ainda comentou: "Foi literalmente o 'caraca, mlk, que dia, que isso'", em referência à música "Caraca, Muleke" do cantor.

Em resposta a ela, Thiaguinho escreveu "Que momento", e agradeceu à ex-esposa: "Obrigada pela surpresa, você é phoda".

Os fãs aproveitaram a troca de mensagens e expressaram seu desejo pela volta do casal: "Nada a ver vocês separados, volta aí de boa, melhor casal", escreveu um. "Saudade desse casal da vida, sofri mais que a separação dos meu pais, poxa", escreveu outra.

Folhapress