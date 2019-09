Thiago Lacerda diz que Ana Paula Arósio faz falta em cena

Ana Paula Arósio, 44, está afastada da carreira artística há alguns anos. O colega de profissão Thiago Lacerda, 41, conta que lamenta decisão de a decisão da atriz com quem fez par romântico na novela "Terra Nostra".

"Procurei a Ana Paula em função de algumas ideias, a gente acabou não conseguindo se falar. Entendo que ela está no cantinho dela, no retiro dela, mas daqui a pouco a gente se esbarra novamente. Tenho saudade dela, faz falta em cena, uma grande amiga, parceira", disse o galã ao relembrar episódio no qual tentou contatá-la, em entrevista ao TV Fama.



Par romântico Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda. Reprodução



O último trabalho de Ana Paula Arósio na TV foi em 2010 no seriado "Na Forma da Lei". No mesmo ano, a atriz foi escalada para protagonizar "Insensato Coração". Ela foi desligada da novela após faltar às gravações, sendo substituída por Paolla Oliveira, 37. Ana Paula rescindiu contrato com a Rede Globo algum tempo depois e desde então não participou de novas produções.

Já Thiago Lacerda foi um dos protagonistas da novela "Orgulho e Paixão", na qual viveu Darcy. O ator é casado com a também atriz Vanessa Lóes, 47, com quem tem três filhos: Gael, Cora e Pilar.

Folhapress