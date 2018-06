The Walking Dead | Diretor fala sobre saída de Andrew Lincoln e depois deleta

Michael Satrazemis, diretor de vários episódios de The Walking Dead, falou sobre a saída de Andrew Lincoln em uma postagem deletada do Instagram (via Comic Book). A mensagem tinha uma foto de Satrazemis ao lado do ator e o seguinte texto:

“Muitos de nós passamos 8 anos de nossas vidas vivendo, trabalhando, criando, nos abraçando e, muitas vezes, até sangrando de verdade com Andy. Tudo para fazer algo especial. Ele é um dos maiores homens que já conheci. E um amigo. O seriado sentirá a falta dele tanto quanto vocês. Será diferente, mas ainda será incrível. Todos nós que amamos fazer [The Walking Dead] vamos continuar trabalhando muito e, às vezes, até sangrando por você”.

Foto: Reprodução/Instagram

Essa seria a confirmação oficial sobre a saída de Lincoln, já que o canal AMC ainda não se pronunciou. Ao deletar a mensagem, o diretor aumentou as especulações de que o rumor é verdade.

O Hollywood Reporter afirmou anteriormente que Lauren Cohan também deixará o seriado e Norman Reedus, o Daryl Dixon, deve receber mais de US$ 20 milhões no contrato para liderar a série - saiba mais.

The Walking Dead retorna ainda em 2018, sem data definida até o momento. No Brasil, o canal pago Fox se encarrega da transmissão.

