The Sinner: Segunda temporada ganha teaser e data de estreia

Originalmente, The Sinner seria apenas uma minissérie limitada aos seus primeiros oito capítulos, mas o clamor popular falou mais alto e a USA Network resolveu dar continuidade ao suspense estrelado e produzido por Jessica Biel. Assim, com Carrie Coon (Fargo, The Leftovers) e Bill Pullman (Independence Day) como protagonistas, a emissora garantiu uma segunda temporada de sua mais nova antologia e hit de público, que agora já tem data de estreia, assim como seu primeiro teaser oficial - confira acima.

Foto: Divulgação/USA Network

Um crime aterrorizante choca o interior do estado de Nova Iorque: um menino, de apenas 11 anos, executa seus pais a sangue frio e, aparentemente, sem motivo algum. Chamado para tentar solucionar o macabro mistério, o detetive Ambrose (Pullman) se vê obrigado a retornar à sua cidade natal. Lá, ele começa a desvelar os lados mais sombrios de seu lar e precisa lutar contra todos aqueles que desejam manter as aparências locais. E para complicar ainda mais as coisas, a enigmática Vera (Coon) surge em seu caminho.

Com Natalie Paul e Hannah Gross no elenco de coadjuvantes, a segunda temporada de The Sinner estreia no dia 1º de agosto nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não há previsão de lançamento.

Adoro Cinema