The Handmaid's Tale: Hulu renova a aclamada série para a terceira temporada

O sinistro mundo de Gilead tem mais histórias para contar! O Hulu renovou The Handmaid's Tale para a terceira temporada. O anúncio foi feito nessa quarta-feira (02/05), após a exibição de apenas três episódios da leva atual.

Foto: Reprodução/Hulu

Inspirado no livro homônimo de Margaret Atwood, o show acompanha uma sociedade teocrática, onde as poucas mulheres férteis são obrigadas a servir como aias para as famílias poderosas, a fim de tentar resolver o problema da baixa taxa de natalidade mundial. Na segunda temporada, June (Elisabeth Moss) se encontra grávida e em fuga, buscando a liberdade de sua filha; enquanto Emily (Alexis Bledel) e Janine (Madeline Brewer) precisam sobreviver nas colônias.

A notícia não chega a ser surpreendente, já que The Handmaid's Tale é um grande sucesso de crítica, vencedora de oito Emmy Awards e dois Globos de Ouro. Ann Dowd, Yvonne Strahovski, Ralph Fiennes, Max Minghella e Samira Wiley completam o elenco.

No Brasil, a primeira temporada começou a ser exibida pelo Paramount Channel.

Adoro Cinema