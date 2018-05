The Fosters | Spinoff ganha título e diretor para episódio piloto

Pouco tempo depois do anúncio do cancelamento de The Fosters, após sua quinta temporada, o canal Freeform anunciou esta semana os detalhes da série derivada, intitulada Good Trouble. O spinoff será focado nas personagens Callie (Maia Mitchell) e Mariana (Cierra Ramirez).



O piloto da nova série será produzido e dirigido por Jon M. Chu, diretor de longas como Truque de Mestre: O 2º Ato e G.I. Joe: Retaliação.

Foto: Freeform/Divulgação

O derivado deve acompanhar as irmãs mudando-se para Los Angeles, alguns anos após os eventos de The Fosters. Apesar de morarem juntas, cada uma encontrará um caminho diferente: Callie seguirá com seu trabalho social e Mariana se envolverá com o mundo da tecnologia. 13 episódios foram encomendados e não tem previsão de lançamento.

A trama de The Fosters acompanha Stef (Teri Polo) e Lena Foster (Sherri Saum), um casal inter-racial mães de um filho biológico, Brandon (David Lambert), além de diversos outros adotados. Quando Lena decide adotar Callie (Maia Mitchell), uma adolescente problemática com um passado difícil, sua personalidade pode prejudicar a família Foster, transformando as vidas de todos.

No Brasil, a série é exibida pela Sony e as quatro primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.

Omelete