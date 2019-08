Thaynara OG recebe apoio de ex-namorado após críticas na internet

No último dia 21 de agosto, Thaynara OG e Gustavo Mioto anunciaram, por meio das suas respectivas assessorias, o fim do namoro de quase um ano. Mesmo com as informações divulgadas dando conta que o casal está bem apesar do término da relação, a influenciadora digital resolveu se pronunciar por meio do Stories do Instagram.



Além de confirmar que não está mais com o cantor, a apresentadora do GNT fez pronunciamento por se sentir incomodada com boatos e comentários maldosos dos seguidores. "Como eu exponho boa parte da minha vida aqui, entendo que vocês queiram saber isso por mim. Não estou namorando, mas está tudo bem comigo e queria agradecer a todas as mensagens de carinho", disse ela, em uma primeira postagem.

Duas horas depois, Thaynara voltou à rede social e continuou o desabafo pedindo que as especulações sobre o fim do namoro com Mioto se encerrassem, alegando que o relacionamento era apenas mais um, entre tantos outros dela que não deram certo.

"Histórias inventadas em um momento em que se precisa de empatia e respeito só machucam todo mundo. Isso está tomando uma proporção desnecessária e me assusta. Torço muito por Gustavo, tenho um carinho enorme pela família dele e nada vai apagar os bons momentos que compartilhamos. Só peço respeito e que não acreditem nessas histórias infundadas."

O sertanejo compartilhou a publicação da ex-namorada no próprio Stories acrescentando que tinha um carinho enorme por ela e também pela família da maranhense, ressaltando que todos são incríveis e que sempre o trataram bem.

O músico concluiu a postagem dizendo que "Thay é uma mulher incrível e não merece nada desse lixo tóxico, que os juízes morais das redes sociais vomitam aqui. Peço empatia, e mais Deus no coração das pessoas ruins que tem aqui! Thaynara, conta comigo pra tudo. Pra sempre vou estar aqui pra ti!".

Folhapress