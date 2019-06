Thammy Miranda e Andressa estão esperando primeiro filho

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira contou que está à espera do primeiro filho do casal. A revelação foi feita durante o Conversa com Bial, de Pedro Bial, e ainda não foi comentada nas redes sociais do casal.

"A gente começou esse processo de inseminação já tem um tempo e a gente quer aproveitar esse momento para contar pra você que eu estou grávida", disse Andressa.

No início do mês passado, Thammy mostrou estar treinando para ser papai ao postar uma foto na qual ele e a esposa aparecem segurando duas crianças. Parceiro, ele esteve ao lado de Andressa ao no processo e chegou a ajudá-la a aplicar as injeções do tratamento.

Gastos com a fertilização

Em seu canal no Youtube, o casal já havia detalhado ter investido R$ 10 mil em remédios para iniciar o processo de fertilização in vitro.

“Comecei a tomar os medicamentos no domingo. São dez dias direto tomando esses hormônios, que são para aumentar os óvulos e preparar o corpo para receber o embrião. Esses medicamentos nós compramos no Brasil e custam em torno de R$ 10 mil, fora todo o restante do processo. A compra do sêmen vai dar em torno de R$9/10 mil”, contou Andressa.

Andressa acrescentou que todo o processo será feito na clínica Conceptions Florida e detalhou que os médicos irão retirar seus óvulos para a fecundação após finalizar o período tomando hormônios. A fecundação deve ser concluída em abril.

“Aqui o jeito deles trabalharem é assim: eu vou retirar os meus óvulos, aí já vai fazer a fecundação do embrião, vai ser mandado para testes para saber se tem doença e tal, e aí, meu corpo precisa de um tempo para se recuperar, então volto para o Brasil. Só depois de seis semanas é que vamos voltar aqui para os EUA, lá para abril, para finalizar o processo”, explicou.

