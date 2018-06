Thammy Miranda e Andressa Ferreira anunciam que vão se casar novamente

Três meses depois de oficializarem a união em Las Vegas (EUA), Thammy Miranda e Andressa Ferreira anunciaram na última quarta-feira (13) que irão se casar novamente. Desta vez, a cerimônia acontecerá no Brasil, com a presença de familiares e amigos - que não estiveram no casório internacional. Por enquanto, a única informação sobre a data é o mês escolhido pelo casal: setembro.

"É piadinha que você quer??? Então toma...Agora sem piadinhas e seguindo ainda em ritmo de dia dos namorados e depois de fazer as pazes, a gente resolveu que vai casar de novo, mas agora aqui no Brasil! Afinal nossa família e amigos não puderam estar presentes lá com a gente em Vegas... Então setembro tem casório e FEIXXXTA pra nós!!! Uhuuuuuu", escreveu o filho de Gretchen ao anunciar a novidade.



Thammy e Andressa durante cerimônia nos EUA (Foto: Reprodução/Instagram)



Em seu perfil no Instagram, Andressa também falou sobre a segunda cerimônia: "O que é o principal para você? É caráter, é beber e curtir adoidado? É dançar até o chão? É o amor? É festa ? Vai ter tudo isso junto na nossa festa oficial de casamento aqui no Brasil, para nossa família e amigos, porque casamos apenas nos dois em Las Vegas e queremos reunir todos que amamos para celebrar ainda mais o amor que nos une! Amamos vocês!".

E a próxima novidade sobre casal pode ser sobre filhos. Em entrevista recente, Andressa contou que os planos são de engravidar em breve: "Queremos e vamos ter bebês! O reality [Os Gretchens] vai acompanhar todo meu processo de inseminação na segunda temporada. Pretendo estar grávida no final do ano! Nosso filho vai ser a junção do nosso amor. Do nosso sonho juntos, da nossa família!".

Rede TV!