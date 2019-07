Thammy e Andressa descobrem sexo do bebê durante festa

Thammy Miranda e Andressa Ferreira fizeram um chá de revelação para conhecer o sexo do primeiro filho neste domingo (30), em São Paulo. Em uma live, o casal descobriu que está esperando por um menino.



Foto:Reprodução/ Instagram

O ator e a modelo compartilharam detalhes da festa, que foi planejada com o tema angelical. Gretchen, mãe de Thammy, também estava presenta na celebração. "Olha que lindo e que mãe mais linda", elogiou o futuro papai ao chegar no local, que havia sido decorado com muitas fotos do casal, além de pessoas vestidas de anjo.

O momento da revelação do sexo do bebê foi transmitida ao vivo pelo YouTube do casal. Thammy estourou um balão preto e dele saíram outros balões azuis, revelando que eles serão pais de menino! "A vida não é fácil, você vai encontrar muitos desafios. Sempre estaremos ao seu lado. Que a mensagem de amor e respeito sejam abraçadas no mundo. Agora começa a melhor fase das nossas vidas", afirmou Andressa.

Os dois, pouco antes da revelação, já haviam comentado sobre a vontade de ter um filho em um vídeo transmitido no telão. "O sexo do bebê é só um detalhe, mas a gente já sabe o quanto a gente já se ama. (Essa gravidez) É o término de uma batalha. No futuro, você vai entender como quebramos muitas barreiras para ter você na nossa vida. Já conseguimos ouvir as suas gargalhadas", disse Thammy, que confidenciou aos presentes a vontade de colocar o nome Bentho na criança.

Gravidez

Thammy Miranda havia confirmado na última sexta-feira (28) a gravidez da esposa Andressa Ferreira. Em foto compartilhada em seu Instagram, os dois aparecem com um teste de gravidez em um post patrocinado. A revelação da gestação havia sido feita durante o “Conversa com Bial”, de Pedro Bial, mas o casal ainda não tinha comentado o assunto nas redes sociais.

“To até sem palavras para escrever tudo que eu tô sentindo. A gente tá muito feliz que enfim chegou o momento de compartilhar com vocês a maior alegria das nossas vidas. Estamos há 3 meses guardando essa foto do teste!”, contou ele na legenda da imagem.

Andressa também publicou a mesma imagem para falar sobre a novidade. “Com todo nosso amor e alegria que eu venho compartilhar com vocês a minha gravidez. Esse momento tão único é divino que Deus nos deu a oportunidade de viver”, escreveu ela.

No início do mês passado, Thammy mostrou estar treinando para ser papai ao postar uma foto na qual ele e a esposa aparecem segurando duas crianças. Parceiro, ele esteve ao lado de Andressa durante todo o processo e chegou a ajudá-la a aplicar as injeções do tratamento.

Gastos com a fertilização

Em seu canal no Youtube, o casal já havia detalhado ter investido R$ 10 mil em remédios para iniciar o processo de fertilização in vitro.

“Comecei a tomar os medicamentos no domingo. São dez dias direto tomando esses hormônios, que são para aumentar os óvulos e preparar o corpo para receber o embrião. Esses medicamentos nós compramos no Brasil e custam em torno de R$ 10 mil, fora todo o restante do processo. A compra do sêmen vai dar em torno de R$9/10 mil”, contou Andressa.

Andressa acrescentou que todo o processo será feito na clínica Conceptions Florida e detalhou que os médicos irão retirar seus óvulos para a fecundação após finalizar o período tomando hormônios. A fecundação foi concluída em abril.

“Aqui o jeito deles trabalharem é assim: eu vou retirar os meus óvulos, aí já vai fazer a fecundação do embrião, vai ser mandado para testes para saber se tem doença e tal, e aí, meu corpo precisa de um tempo para se recuperar, então volto para o Brasil. Só depois de seis semanas é que vamos voltar aqui para os EUA, lá para abril, para finalizar o processo”, explicou na época.

TV FAMAMaria Clara EstrêlaSandy Swamy