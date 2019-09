Bailarina Thais Carla anuncia que está grávida pela 2ª vez

A bailarina plus size, Thais Carla será mãe mais uma vez. A primogênita Maria Clara, é fruto do relacionamento com Israel Reis, assim como o segundo filho.

Nesta quarta-feira (11), Thais postou um textão.

“Deus me deu mais um presente, ESTOU GRÁVIDA. E essa felicidade não cabe em mim. Sempre falei para vocês que queria ter mais um filho e acho que de tanto desejar ele veio (ou ela, não sei). Apesar do desejo eu nunca imaginei que fosse possível, pois na minha primeira gestação eu estava mais magra. Sim, infelizmente eu com todo esse empoderamento tive dúvidas de mim mesma e do meu corpo sobre gerar mais um bebê (na minha primeira gestação eu estava mais magra). Então, estou aqui pra provar mais uma vez que podemos. Irei compartilhar tudo isso com vocês e vou precisar das boas energias. A FAMÍLIA VAI AUMENTAR”, celebrou.

No terceiro mês de gestação, o casal ainda não sabe o sexo do bebê, mas o nome já foi escolhido se vier mais uma menininha: Eva. “Não temos ideias de nomes para menino”, contou em entrevista à “Quem”.



Thais Carla será mãe mais uma vez. Reprodução



Feliz com a gravidez, a musa admite que foi surpreendida com a novidade e aproveitou para alfinetar quem relaciona seu peso com falta de saúde. “Estou muito feliz com esse momento. Não foi planejado, mas acho que quando acontecem essas coisas é porque estamos com muita saúde”, disparou.

O sonho de aumentar a família, porém, já existia. “Nós queríamos, mas não agora. Estamos nos ajeitando ainda na Bahia, íamos construir a casa, primeiro. Mas a Maria também não foi planejada e foi uma luz em minha vida. Me transformou muito. Ser mãe me transformou demais”, acrescentou.

A descoberta também foi por acaso, quando Thais procurou um médico após sentir dores. “O Israel estava comigo, e ficou em choque. Tipo: ‘Caraca, vou ser pai de novo!’. Fomos processando a ideia de como seria, porque até então ele ficou mais assustado. Mas nada vem por acaso. Tudo acontece por algum motivo. Eu acredito que criança é luz na vida das pessoas”, opinou.

Segundo a bailarina, o maridão está todo derretido com a chegada do novo membro da família. “Quando fizemos a ultra e ele viu o coraçãozinho batendo, não se aguentou. Chorou. É muita alegria”, disse. A filha mais velha foi informada logo depois, mas a bailarina teve a sensação de que a pequena já havia percebido algo diferente. “Criança sente, né? Ela ficou grudada em mim. Eu estava até achando esquisito, porque ela gosta muito de ficar com o pai, e toda hora ela ficava em cima de mim. Eu não estava entendendo nada. Acho que ela já sabia”, completou.

A dança continuará na rotina da musa durante a gestação. “Eu tenho saúde, tenho me cuidado bastante. Como alimentos como salada e frutas. Eu caminho todos os dias, todas as manhãs pela praia. Também faço Pilates. Agora vou fazer um crossfit para grávidas. Tenho uma vida totalmente saudável e não sedentária. Poderei fazer tudo. As pessoas acham que estar grávida é ser doente, que não pode fazer nada. Eu acho totalmente o oposto. Se você está grávida, está bem e está saudável. Essa criança que está chegando agora me motiva a fazer muito mais coisas e caminhar mais. Não vou parar”, garantiu.

Com dois filhos, porém, Thais e Israel vão “fechar a fábrica”. Após cesariana, a bailarina pretende aproveitar para fazer a ligadura de trompas. “É uma recuperação maior. Um mês e meio, em média. Se Deus quiser, vai ser rápido. Vou programar todas as minhas coisas da internet para o mês que eu não puder fazer nada”, completou.

Folhapress