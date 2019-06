Thaeme volta aos palcos em junho após nascimento da filha Liz

A cantora Thaeme, da dupla Thaeme & Thiago, voltará aos palcos no dia 1º de junho em um show em Itatiba, no interior de São Paulo. Ela se afastou das apresentações após o nascimento Liz, sua primeira filha com o empresário Fábio Elias, um mês atrás.



"As expectativas são as melhores possíveis, porque eu estou morrendo de saudades de cantar, estou morrendo de saudades do palco. 'Thaeme e Thiago' é um filho para mim. É claro que o coração fica apertadinho de ter que deixar a Liz por algumas horinhas, mas ao mesmo tempo eu não vivo sem Thaeme e Thiago também", disse a sertaneja.

Folhapress