Piauí recebe espetáculos do Palco Giratório 2019

O primeiro espetáculo do Palco Giratório no Piauí será “Das Cinzas Coração”, do grupo Quimera Criações Artísticas & Teatro Ateliê (RS). A entrada é 1kg de alimento não perecível e a classificação é livre.



“Das Cinzas Coração” é uma comédia sobre desigualdade de gênero que junta o charme do cinema mudo a técnicas de palhaço para contar, com graça e sensibilidade, um dia aparentemente cotidiano na vida de Aurora - jovem cheia de habilidades subestimadas, sufocada entre desejos adormecidos e sua realidade opressiva tão comum a tantas mulheres brasileiras.

Paralelamente ao espetáculo acontecem as oficinas “Oficina de jogos e técnicas de palhaços” e “Dramaturgia do silêncio: ecos de liberdade”. A inscrição também é 1kg de alimento não perecível.

Confira abaixo a programação completa:

FLORIANO

Espetáculo “Das cinzas coração”

02/04 – 19h30 – Teatro Maria Bonita

Oficina de jogos e técnicas de palhaços

03/04 – 14h às 18h e 18h30 às 22h30 – Sala de Artes do Sesc Floriano





TERESINA

Oficina de jogos e técnicas de palhaços

04 e 05/04 – 14h às 18h – Escola de Teatro Gomes Campos

Espetáculo “Das cinzas coração”

06/04 – 17h – Teatro 4 de Setembro





PARNAÍBA

Espetáculo “Das cinzas coração”

08/04 – 19h – Teatro do Sesc Avenida

Oficina Dramaturgia do silêncio: ecos de liberdade

09/04 – 9h – Sesc Avenida

Sobre a companhia

No ano de 2014, em busca de uma maior autonomia e autenticidade, Jéferson Rachewsky convidou Valquíria Cardoso e outros experientes e talentosos artistas que compartilham da mesma paixão pela arte popular e pela comicidade do palhaço para mesclarem suas experiências e, explorando suas potencialidades, desenvolverem trabalhos autorais comprometidos com a originalidade e qualidade. Formou-se assim uma nova companhia de circo e teatro: a Quimera Criações Artísticas. "Das Cinzas Coração” é o trabalho de estreia do grupo, que foi contemplado pelo Prêmio Funarte Caixa de Estímulo ao Circo 2014, em uma co-produção com o Teatro Ateliê.

Sobre o Palco Giratório



O Palco Giratório é o maior projeto de artes cênicas da América Latina que há mais de 20 anos promove ações formativas e espetáculos de teatro, circo e dança para todas as idades. O projeto tem reconhecimento internacional pela qualidade dos trabalhos, pela diversidade de público e de espetáculos e pela extensa abrangência das ações que atende a todas as regiões do Brasil.

Foto: Adriana Marchiori