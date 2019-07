'The Handmaids Tale': terceira temporada estreia em agosto

O canal pago Paramount Channel anunciou nesta segunda-feira (1º) a data de estreia da terceira temporada da série "The Handmaid's Tale". A transmissão do primeiro episódio será no dia 18 de agosto, um domingo, às 20h, com a disponibilização dos demais capítulos semanalmente.

Após recusar uma rara chance de escapar de Gilead com sua filha recém-nascida, June (Elisabeth Moss) decide nesta terceira temporada intensificar sua luta contra uma sociedade em que as mulheres são proibidas de ler e escrever, sendo forçadas à servidão.

O criador e produtor-executivo da série, Bruce Miller, já disse que não pretende fazer a audiência passar por tortura nessa nova temporada, após cenas de espancamento, enforcamento e estupro que o público acabou considerando pesadas durante a segunda temporada.

Os novos episódios estrearam nos Estados Unidos no serviço de streaming Hulu no início de junho, e coincidiu com um momento em que as mulheres americanas, às vezes usando os marcantes trajes vermelhos e chapéus brancos da série, protestavam contra leis que restringem severamente o aborto em 11 estados do país.

No Brasil, a nova temporada está disponível no momento apenas pela plataforma Paramount +, que pode ser acessada no Now. As duas primeiras temporadas passaram na TV paga pelo Paramount Channel e a primeira temporada está liberada também na Globoplay –ainda não há data para disponibilização da segunda temporada na plataforma.

Folhapress