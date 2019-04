Teoria diz que Homem-Formiga matará Thanos pelos ânus

Como Thanos poderá ser derrotado? O vilão que acaba bem no fim de "Vingadores: Guerra Infinita" (2018) parece indestrutível, mas os fãs dos filmes da Marvel começaram a criar teorias sobre como o Thanos pode ser morto.



Elenco e diretores do longa "Vingadores: Ultimato", que estreia dia 25 abril, abraçaram a teoria mais divertida. A de que o Homem-Formiga (Paul Rudd) poderia reduzir de tamanho, entrar no corpo de Thanos pelo ânus e, depois, expandir para destruí-lo.

Vídeos de uma montagem da cena fictícia com os dois personagens circulam pelas redes sociais, mostrando que a estratégia é possível.

Os irmãos Anthony e Joe Russo, diretores do filme, gostaram tanto da brincadeira que até mudaram o seu perfil no Instagram. Uma imagem mostra a intersecção das duas nádegas de Thanos, com o Homem-Formiga bem no meio.

Já o ator Josh Brolin, que interpreta Thanos, foi um pouco mais longe. Publicou um vídeo em seu perfil do Instagram simulando uma dor de barriga no banheiro, como se estivesse tentando expelir o Homem-Formiga de seu intestino.

'Vingadores: Ultimato' começa após os Vingadores verem metade do planeta destruído, e alguns de seus parceiros sendo mortos. Os sobreviventes Thor (Chris Hemsworth), Capitão América (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johansson), entre outros heróis, como o Homem-Formiga, estão obstinados a destruir o grande vilão Thanos.

Folhapress