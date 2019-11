"Temos que eliminar a palavra culpa do nosso dicionário"

Isis Valverde chegou atrasada e "careca" ao Baile da Bruxa, nesta quinta-feira (31). Por volta da 1h da manhã, a atriz passou pelo tapete vermelho da festa usando uma espécie de peruca que deixava parte do cabelo com aparência de raspado, com um falso moicano.

"Eu adorei", contou a atriz, que complementou o look com acessórios no estilo "steampunk".

"Bruxas são as mulheres à frente do tempo, que falam o que pensam, que trabalham, que tomam a rédea", definiu Isis.

Mãe do pequeno Rael, de 11 meses, a atriz contou que os preparativos da festinha de um ano estão a todo vapor, e também falou sobre o sentimento de culpa e libertação.

"A culpa tem que ser isentada da mãe. Já é muita coisa em cima de uma mulher e a culpa é mais um fardo para ela carregar. É uma palavra muito forte, principalmente para a mãe que trabalha. É uma culpa diária e a gente tem que eliminar do nosso dicionário", desabafou.

Ainda sobre a maternidade, Isis falou que pretende criar seu filho dentro dos princípios da igualdade de gênero.

"Tanto o homem quanto a mulher têm que ser instruídos na busca da igualdade. É uma educação dos dois lados", defendeu."Vou tentar dar o melhor de mim para mostrar para o meu filho que as pessoas são iguais, que ele tem que respeitar as diferenças e ser o mais honesto possível com o outro", concluiu Isis.

Folhapress