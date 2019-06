Taylor Swift lança música se dirigindo a homofóbicos

A mais nova música da cantora Taylor Swift, 29, crítica explicitamente a homofobia e aqueles que a espalham.

"You Need to Calm Down" foi lançada na madrugada desta sexta-feira (14) como uma continuação de "ME!", canção da cantora com Brendon Urie da banda Panic! At the Disco. A música faz parte do sétimo álbum de Swift, "Lover", que será lançado 23 de agosto.

Na letra da nova música, ela canta: "Controle seus impulsos para gritar com todas as pessoas que você odeia, porque críticas nunca fizeram ninguém menos gay". Um clipe será lançado na segunda-feira (17).

(Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo o portal norte-americano TMZ, a nova música fez aumentar as doações ao Glaad (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), uma organização que monitora e luta pela representação LGBTQ na mídia.

Swift cita a organização na letra da música, cantando a palavra "glad" ("feliz"), mas grafando-a como "Glaad".

Swift é engajada com as causas LGBT e, no início de junho, publicou uma carta ao senador republicano dos Estados Unidos Lamar Alexander, pedindo proteção dos direitos LGBTs e apoio à Lei da Igualdade. Meses antes, ela doou US$ 113 mil (mais de R$ 400 mil na época) para o Tennessee Equality Project, organização que luta contra projetos da Assembleia Geral que prejudicam os LGBTs.

