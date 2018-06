Tati Minerato e Marcelo são os vencedores do Power Couple Brasil

Após uma prova surpresa ao vivo nesta quinta-feira (28), Tati Minerato e Marcelo foram os favoritos do público e coroados os vencedores desta temporada do Power Couple Brasil. Como prêmio, o casal pôde levar para casa o total de dinheiro acumulado nas provas ao longo do reality.

Os dois foram os favoritos do público do programa, em uma disputa direta com Aritana e Paulo. Anderson e Munik ficaram em terceiro lugar após não irem bem na última prova do reality.

Foto: Reprodução/RecordTV

Todos os casais que passaram pela casa compareceram ao episódio final do reality - até mesmo Diego e Franciele Grossi, que foram afastados do Power Couple após Diego ameaçar agredir Anderson Felício. Anderson chamou um dos motoristas do programa de "baitola" durante uma discussão.

Agradecimento

Tati Minerato e Marcelo Galático comemoraram e muito a vitória na terceira edição do Power Couple, reality show da Record que chegou ao fim na quinta-feira (28). No Instagram, a modelo agradeceu aos fãs.

"Obrigado obrigado obrigado obrigado! O amor venceu, a união venceu! Taticelo venceu, gratidão eterna a Deus, a vocês que acreditaram em nós, a Record, a todos da produção. Muito feliz! A mão que aponta é a mesma que vai aplaudir", comemorou ela.

Na final, o casal derrotou Aritana Maroni e Paulo Rogério. Antes, em uma prova realizada, Munik Nunes e Anderson Felício foram eliminados, o que gerou revolta entre os internautas.

Folhapress