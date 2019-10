Tata Werneck revela nome de filha em vídeo comemorativo

Nem Cora, nem Julieta. O nome da filha de Tata Werneck , 36, e Rafael Vitt i, 23, foi revelado em um vídeo em comemoração ao seu nascimento e é Clara Maria. O casal manteve a escolha em segredo até depois do nascimento da bebê, nesta quarta-feira (23).

Tata declarou durante a gravidez que Vitti havia escolhido Cora Maria, mas que ela preferia Clara. Por um tempo, o casal pensou em chamar a filha de Julieta. "Cora Maria Julieta, não?", escreveu a artista em seu Twitter na ocasião.

O mais novo papai do pedaço, Vitti contou ao site F5 há algumas semanas sobre a dificuldade que o casal estava tendo para decidir o nome: "São duas pessoas escolhendo e mais mil dando pitaco".

A publicação de Tata mostra uma sequência de fotos e vídeos do nascimento e dos primeiros momentos da primogênita do casal ao som de "Your Song". Na legenda, a artista mostra que não perdeu o bom humor e reclamou das dores da cesariana.

"Ganhei esse presente agora :) Rafa chorou pra caramba. Eu não estou expressando emoções pq doi pra kct essa cesariana. (Atenção: mulheres que não sentiram nada depois da cesariana serão bloqueadas)", escreveu.

Muitos seguidores estão parabenizando a nova mamãe desde o nascimento de Clara Maria. "Bem-vinda à vida, Clara Maria E bem-vindos à nova vida que começa agora! É linda! E, sim, Tata, cesárea dói pacas!!!", escreveu a jornalista Sandra Annenberg.

A atriz Carolina Ferraz foi outra que se sentiu contemplada pela dor da cirurgia: "Verdade, Tatá, cesariana é muito chato... Dói, a gente fica inchada. Pra compensar, a gente ganha a coisa mais linda do mundo, que são os filhos!! Parabéns, querida!", comentou.,

Clara Maria nasceu no primeiro dia do signo de escorpião, mas no horário do parto o Sol ainda estava no signo de libra. A bebê nasceu pela manhã, e o Sol só entrou no signo às 14h19 e, portanto, é libriana, e não escorpiana, como o pai.