Tatá Werneck passa mal e cancela entrevista com Ivete Sangalo

Nesta quinta-feira (30), Tatá teve de cancelar uma entrevista que faria com Ivete Sangalo, 47, por ter passado mal um pouco antes de dar início à gravação.



Em suas redes sociais, ela lamentou o ocorrido e explicou que "está triste" com todas as complicações que vem sofrendo. Tatá e Rafael Vitti, 23, esperam uma menina.

"A tão amada por todos nós Ivete Sangalo foi absolutamente gentil e carinhosa comigo de novo. Iríamos gravar hoje [dia 30] o Lady Night, mas por ordens médicas precisei cancelar porque minha pressão estava muito baixa e estava tudo girando. E eu tenho um limite alto para gravar passando mal, só posso ir até aonde meus médicos permitem. Quando tenho que cancelar o Multishow me dá todo apoio e cancela", desabafou.

Tatá Werneck está sofrendo de hiperêmese gravídica , que é caracterizada por fortes náuseas e vômitos. Esse dano pode levar à perda de peso e à desidratação. Por mais que se esforce para dar continuidade na rotina, por vezes é difícil cumprir o trabalho.

"Estou fazendo tudo que eu posso. Estou triste. Passo muito mal, tenho muito enjoo ainda e cansaço. Mas quando minha médica diz que não posso seguir eu paro. E toda a equipe apoia. Meu corpo dá os sinais. Seguimos na tentativa de gravar mesmo sabendo que estou diferente", continuou Tatá.

Esta não foi a primeira vez que a apresentadora, que está na metade de sua gravidez, precisou interromper uma gravação. No começo do mês de maio, Tatá sentiu enjoo dentro do estúdio enquanto entrevistava a atriz Larissa Manoela, 18. Na ocasião, assim como Ivete, Manoela deu todo o apoio para Tatá.

