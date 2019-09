Tatá Werneck mostra quarto da filha na reta final da gravidez

Tatá Werneck , 36, publicou nesta quarta-feira (4) no Instagram fotos do quarto de Cora Maria, sua primeira filha com o ator Rafael Vitti, 23.

Na reta final da gravidez, a atriz contou que até semana passada não tinha nada pronto para o quarto da bebê e que pediu ajuda para uma amiga, que é dona de uma loja de móveis infantis.



Foto:Reprodução/Instagram

Tatá contou que tudo ficou pronto em três dias e do jeito que ela queria. "[Ela] respeitou minhas vontades todas. Porque queria um quarto que não tivesse cara de quarto que não pode nem vazar uma urina que estraga tudo. Eu amei tanto!", escreveu ela. Cora Maria deve nascer em outubro.

No domingo (1º), Tatá fez ao lado de Leticia Colin, que também está grávida, um chá de bebê com o tema "Fadas e Duendes". Celebridades como Marina Moschen, Bruna Marquezine, Gabriel Louchard estiveram presentes.

Folhapress