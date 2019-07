Tatá Werneck lista possíveis nomes para a filha após apelidar bebê

Tatá Werneck parece estar mais perto de decidir um nome para a filha, fruto de seu relacionamento com Rafael Vitti, ao entrar no sexto mês de gestação. Após apelidar a herdeira provisoriamente de “Clóvis”, a atriz e apresentadora listou alguns nomes em seu Twitter nesta quinta-feira (11).

“Faltam 3 meses pra chegada da Maria Teresa, Mana, Maria ou Cora”, escreveu na rede social. Em seguida, admitiu que está um pouco atrasada em relação aos preparativos para o nascimento da pequena.

“Não fiz uma foto daquelas que fica pelada com a barriga, não tenho quarto ainda, não fiz curso nenhum e acabou o gás aqui de casa e tô sem água quente há dias. Mas me sinto preparada”, desabafou.

Em seguida, Tatá respondeu alguns internautas e acabou revelando que tem mais um nome que pode entrar na disputa. Para uma seguidora chamada Clara, disparou: “Ela quer clara sabia? Eu AMO Clara! Toda vez na ultra ela mexe quando falo Clara :) mas aí não sei se deixo ela escolher o nome ou se já mostro que nem tudo é como a gente quer”, escreveu.

Outras duas fãs que compartilharam seus próprios problemas durante a gravidez e elogiaram a força da futura mamãe. “Não se inspira em mim pra maternidade não pq eu to toda cagada de medo ahahah Eu to tentando ao máximo mostrar as dificuldades pq chega dessa coisa de que gravidez é só plenitude (pra algumas mulheres pode ser :) mas a minha”, disparou.

