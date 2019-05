Tatá Werneck ganha beijo cinematográfico de Rodrigo Santoro

Tatá Werneck, 35, não perde a oportunidade de beijar um galã. Depois de formar um casal com o amigo Cauã Reymond, 38, na comédia "Uma Quase Dupla", a atriz e apresentadora se rendeu a Rodrigo Santoro. Ela ganhou um beijo cinematográfico do ator durante a gravação da nova temporada do 'Lady Night'.



Na foto do beijo que ela publicou no Instagram, fez piada com o momento: ' Da série "to grávida, mas tô viva" ? obrigada pela generosidade, confiança e disponibilidade querido (e talentoso demais), Rodrigo Santoro."

Rodrigo Santoro foi convidado do primeiro dia de gravação da nova temporada do 'Lady Night'. Antes do beijo, Tatá se fez de difícil, mas ele insistiu e disse "Vim aqui pra isso", segundo conta a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, que acompanhou a gravação.

A apresentadora ajoelhou e agradeceu "a graça alcançada". Tatá escreveu que ainda pediu permissão para a mulher de Santoro, a atriz Mel Fronckowiak, 31, e agradeceu por seu namorado, Rafael Vitti, 23, estar dormindo na hora da cena.

Antes de Santoro, a primeira convidada do programa foi a atriz e cantora Larissa Manoela, 18. Foi ela quem socorreu Tatá, que passou mal antes da gravação.

Tatá revelou, no início da gravidez, que sofre de hiperêmese gravídica, mesma complicação que atingiu a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, 37, e que provoca náuseas intensas. Desde o início da gestação, ela tem usado as redes sociais para falar das dificuldades da gestação, como vômitos e prisões de ventre.

Grávida de uma menina, Tatá ainda não escolheu o nome do bebê e acabou deixando essa missão para Larissa Manoela no programa gravado nesta segunda. A adolescente afirmou nas redes sociais da apresentadora que já está pensando em algumas opções e também aproveitou para se oferecer como babá para a criança.

Folhapress