Tatá Werneck está indecisa sobre nome da filha, entre Julieta e Cora

A atriz e apresentadora Tatá Werneck , 36,ainda não decidiu o nome da filha. Grávida de 33 semanas,Tatá e Raffa Vitti,23, haviam decidido que seria Cora Maria. Mas a apresentadora está em dúvida entre Cora e Julieta.

Em foto publicada no Instagram, na qual aparece com a barriga bem saliente, Tatá recebeu inúmeros elogios. Dentre eles o de uma seguidora que desejou que Cora viesse com saúde. Em resposta, ela deixou claro a sua dúvida: "Não sei mais se é Cora. Agora cismei com Julieta".

Rapidamente a indecisão se alastrou pela rede social e causou muitos comentários, tanto de pessoas a favor do primeiro nome como de pessoas que preferiam o segundo.



Tatá Werneck está em dúvida do nome da filha. Instagram

Já no Twitter, a própria Tatá brincou com a junção de ambos. "Cora Maria Julieta, não?". Mais uma vez o debate se instaurou na página e Tatá começou a responder a alguns.

"Que tal Ana luz? Se for Julieta ela vai ter que ficar ouvindo piadinha com Romeu", escreveu uma internauta. "Quem é Romeu perto de Julieta", respondeu a artista.



"Cora Maria Julieta, não?". Twitter





A uma outra seguidora que criticou o nome triplo, Tatá respondeu: "Não consigo decidir. Não decido nem qual salgado vou comer quanto mais nome de filha".

Quando havia definido o nome Cora Maria, Tatá contou que quem tinha escolhido era Rafael Vitti, o pai. Na ocasião ela também confidenciou a seguidores que ela era mais adepta de Clara. Agora, porém, há um terceiro nome em pauta.

Folhapress