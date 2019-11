Tatá Werneck está comemorando hoje o primeiro mesversário da filha, Clara Maria, e compartilhou uma nova foto com a pequena no Instagram para celebrar a data.



"Minha neném, minha deusa, Clarex, Claruda, Clareira! Minha pequenininha Um mês que eu pensei em possibilidades para fugir do hospital com medo da cesariana e vc em 5 segundos me mostrou que tudo valeria a pena pra ter vc comigo! Eu te amo como não sabia que era possível amar alguém. Deusa da minha vida. DEUSA da minha vida toda! Um mês da minha Deusinha", escreveu Tatá.

Rafa Vitti também compartilhou fotos novas com a filha feitas por Tatá para celebrar: "Te amo filha, obrigado por me lembrar todos os dias que eu não sei de nada... obrigado por me apresentar o mundo novo e aprender um pouco sobre seus olhares, suspiros e pensamentos... tu és meu tesouro do coração! Seu caminho é de luz! Só desejo sabedoria !!! Te amo, minha bichinha, feliz um mês", escreveu ele.

Mais cedo, quem celebrou a data especial foi Valéria Alencar, mãe de Rafa, que também compartilhou um clique com o bebê. "Hoje você completa 1 mês de Vida! Hoje você já passeia, toma banho de sol e de banheira! Hoje você encanta quando se expressa com sons de alegria ! Hoje você é a minha Razão, Emoção e Sentimento! Hoje, amanhã e sempre estarei contigo, guardando seus sonhos e suas conquistas com orgulho e alegria! Te Amo Clara Maria!", escreveu a vovó coruja.



