Tata Werneck defende Rafa Vitti de crítica de seguidora

Tata Werneck não deixou barato e rebateu uma fã que fez críticas sobre o tempo disponível de Rafa Vitti na última segunda-feira (20).

Tudo começou após a humorista compartilhar no Instagram um clique do maridão segurando a filha, Clara Maria, no colo e aparecer fazendo exercício de yoga. "E esse pai que faz yoga com a filha? Rafa, você está atrapalhando meu objetivo de me casar várias vezes”, escreveu a atriz na legenda do post.

Nos comentários, não faltaram mensagens de elogios, porém uma crítica chamou a atenção da comediante. "Sei que Tata está de licença maternidade, mas o rapaz aí não trampa não?”, escreveu uma seguidora na ocasião.

Tata, então, não perdeu a “classe” e respondeu de maneira sutil: “Ele tem contrato também, fez a novela Verão 90 e a Globo respeitou nossa vontade de ficarmos esse tempo com ela". "Não se preocupe, meu marido trabalha. Já pode dormir em paz”, disse.

Após repercussão, os comentários foram apagados.





Foto: Reprodução/Instagram

TV Fama