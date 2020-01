Tatá Werneck comemora 3 anos com Rafa Vitti

Tatá Werneck usou o Instagram nesta segunda-feira (13) para declarar-se para o maridão, Rafa Vitti. A atriz comemorou três anos de relacionamento com o ator e aproveitou para falar do preconceito que sofreu por conta da diferença de idade.

“Vivo momentos lindos ao seu lado. Me casei. No sofá. Fui pedida em casamento. No banheiro. Morei junto dizendo que não queria morar junto. Sabe o que estamos comemorando hoje? 3 anos que percebemos que quando é pra ser tem LEVEZA! Tem Clara Maria. Nossa deusa. E mais 20 filhos bichos adotados. Achei meu amor no meio do julgamento dos outros. Que criticavam amar um homem 12 anos mais novo (se fosse o contrário, a mulher mais nova seria quase um “troféu”). Achei meu amor no meio de um monte de medo. Achei meu amor porque reconheci nele o que eu mais queria: paz”, começou Tatá.

Em seguida, a humorista fez um desabafo: “Às vezes, a gente cai no conto do amor que machuca. Que aprisiona. Que limita. E que faz sofrer. Isso não é amor. É machucado. Prisão. Limitação e sofrimento. Amor é paz. É crescer junto! É vibrar pelo outro. É ter apoio. Meu amor...você sem dúvida é a melhor pessoa com quem eu poderia querer multiplicar minha vida. Que nos multipliquemos por aí. Que deixemos nossa família crescer. Que saibamos respeitar nosso sonhos como casal e individuais. Que mantenhamos nosso riso!”.

“A gente ri muito o tempo todo. E é se divertindo com nada que a gente descobre que tem TUDO! Te amo! Parei de pensar no amor pra sempre pra viver o amor de todos os dias. E quando você vê…3 anos se passaram. 3 anos que te amo toda hora! E que eu peço: fecha a porta pra não entrar mosquito rs não existe conto de fadas, existe respeito, amor e admiração. P.s: perceberam que estou mais madura? Escrevam a palavra “madura” nos comentários preu ter esse Feedback ) Rafa Vitti te amo! Te admiro muito! Tu é mo gato pessoalmente”, concluiu a atriz.

Nos comentários, os fãs reagiram: “Coisa linda. Amo esse casal”, escreveu uma. “Chorei! Que declaração linda! Parabéns casal”, observou outra.

Mais cedo, o papai de Clara Maria também deixou uma declaração romântica à amada: “Minha companheira.... 3 anos juntos hoje... e saldo positivo de uma Clara Maria. Muuuuuuito aprendizado e muita vontade de fazer dar certo! Parece pouco, mas muita coisa aconteceu nesses 3 anos e a gente evoluiu juntos e individualmente... 3 anos que aprendemos todos os dias a conviver com nossas diferenças... a gente discute, discorda, briga mas o que gente mais faz é dar risada juntos! A gente se diverte, brinca, se zoa... e quando isso tá acontecendo eu sempre penso ‘ poxa, que foda que a gente ainda se diverte juntos com coisas bobas’ Enfim amor, a missão agora é maior e sou muito agradecido pelo nosso caminho e por ter você partilhando da vida comigo...obrigado pela Clara Maria!!!! Te amo muito! Que a gente tenha sabedoria pra aproveitar o melhor de nós e seguirmos juntos. Feliz 3 anos meu amorzão”, derreteu-se Rafa.

TV Fama