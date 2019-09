Tatá bate boca com seguidor que criticou o nome Cora Maria

A atriz e apresentadora Tatá Werneck , 36, grávida de uma menina de Rafael Vitti, 23, disse que já escolheu o nome da criança: será Cora Maria.

Em foto publicada nas redes sociais, ela aparece junto ao marido e revela o nome da filha. Porém, apesar de receber muitos elogios, Tatá não gostou de alguns comentários negativos com relação à escolha.

Um dos seguidores deixou claro a sua posição e ela acabou batendo boca com ele. "Vai ser Cora mesmo? Na hora vem na cabeça Coralina! Sem contar que no Brasil, sem o acento agudo, eles vão pronunciar Côra! #aindadatempodemudar", escreveu ele.



Foto:Reprodução/Instagram

Chateada, Tatá rebateu. "Mas eu me meti na escolha do nome de alguém da sua família?", publicou.

A uma outra seguidora, Tatá revelou que, na verdade, gostaria que a filha se chamasse Clara, mas que o nome Cora Maria foi uma decisão do pai da bebê.

Tatá Werneck e Leticia Colin, 29, celebraram juntas a chegada de seus bebês no domingo (1º), no Rio de Janeiro. O tema escolhido para a festa foi "Fadas e Duendes". Ao lado dos pais das crianças, Rafael Vitti e Michel Melamed, as mamães receberam familiares e amigos em casa da zona oeste da cidade. Celebridades como Marina Moschen, Bruna Marquezine, Gabriel Louchard estiveram presentes.

Folhapress