Tatá Werneck assusta fãs com tuíte sobre separação

A atriz Tatá Werneck, 36 assustou seus seguidores na tarde deste domingo (26) após uma postagem em sua conta no Twitter anunciar sua separação do ator Rafael Vitti, 24. A publicação, no entanto, foi apagada, e o humorista Maurício Meirelles deu a entender que foi uma brincadeira.

"Tatá Werneck, através de sua assessoria (que existe, mas hoje sou eu mesma fingindo), anuncia separação. Beijos, respeitem, se cuidem! Quem puder, não saia! Não ponha jamais em risco ninguém sem necessidade. Esse é um momento de empatia e solidariedade. Beijos", afirmou o post da atriz.

(Imagem: Reprodução)

Muitos fãs postaram memes e comentários indignados: "Pra completar as desgraças de 2020, o brasileiro não tem 1 minuto de paz", afirmou uma seguidora. "Tatá Werneck, volte aqui agora e explique o que rolou", pediu outra. "Pelo amor de Deus, gente, estou entendendo nada", completou mais um.

Apesar do susto, o post de Tatá foi deletado pouco depois e o humorista Maurício Meirelles, amigo da atriz, publicou que tinha feito uma brincadeira com alguém. "Acabei de trollar erradão. Pare", afirmou ele. "Eu faria o mesmo por você. Sabia que teria volta", respondeu Tatá, indicando que era uma brincadeira.

(Imagem: Reprodução)



Muitos internautas não levaram na esportiva e chegaram a xingar o humorista. Um deles questionou Maurício Meirelles se Tatá o "matou" pela 'trollagem'. "Pelo contrário. Eu que quase matei ela", respondeu ele.

"Eu e Tatá somos amigos demais e juntos temos 12 anos de idade. Apenas isso", explicou ele. O Maurício não fez nada comigo que eu já não tivesse feito com ele. Ele já foi expulso de restaurante por minha causa. Se eu brinco, preciso aceitar que brinque comigo. Senão é hipocrisia minha", finalizou ela.

A assessoria da atriz foi procurada para comentar o ocorrido, mas ainda não respondeu à reportagem.

Tatá também deu o que falar neste domingo por ter dado uma bronca na influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, que deu uma festa em sua casa, na noite de sábado (25), com alguns amigos, apesar da quarentena provocada pelo novo coronavírus.

Folhapress