Tatá Werneck anuncia que já se casou com Rafa Vitti

A apresentadora Tatá Werneck, 36, anunciou nesta quarta-feira (6), em suas redes sociais, que já está casada com o ator Rafa Vitti, 24. A união teria acontecido quando ela ainda estava grávida da filha do casal, Clara, no sofá da casa deles, como mostra foto divulgada pela artista.



"Hoje meu amigo querido Juliano Zuel perguntou quando iríamos marcar nosso casamento. É por que a gente não divulgou pra ninguém, mas já somos casados, casamos com a roupa que a gente estava mesmo. Nossos amigos amados Gabriel Louchard e Natalia Paes foram os padrinhos".

A apresentadora ainda brincou como a simplicidade do casal na hora em que assinaram os documentos: "Acabei casando com a única roupa que tava cabendo em mim naquele momento. Rafa não tem desculpa. Não se arrumou mesmo", afirmou ela em sua conta no Instagram .

Entre muitos desejos de felicidade, o jornalista Cid Moreira, 92, revelou nos comentários que também se casou com a mulher, Fátima, em casa, depois de seis anos de união estável. "Ela com um vestidinho comprado na feirinha de Itaipava, toda feliz, e eu também bem simples. Tinham 12 amigos com a gente", revelou.

Tatá e Rafa estão juntos desde o início de 2017, e no mês passado viram a família crescer com nascimento da pequena Clara Maria. Desde então, os detalhes do bebê têm sido compartilhados com os fãs do casal pelas redes sociais, inclusive a decisão do nome, após o casal cogitar Cora e Julieta.

