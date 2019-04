Tatá Werneck aproveitou o anúncio da gravidez de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert para fazer um pedido para a apresentadora. A humorista, que também está esperando um bebê, escreveu um comentário no Instagram.

"Parabéns! Que alegria! Deus abençoe cada passo, cada momento! Amém! Se sobrar roupa me passa", brincou Tatá. O casal já tem os gêmeos Francisco e João, de 10 anos, e divulgou a novidade no Instagram.



Tatá Werneck, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima. Foto: Reprodução/Instagram.



Rafa Vitti e Tatá esperam o primeiro filho. Recentemente, ela explicou o motivo de fazer reposou durante a gestação. "Não vi ao vivo porque voltei pro meu repouso e porque estou com hiperêmese gravídica: um negócio que dá mujito enjoo e você tem vontade de vomitar todos os seus órgãos no tapete da sala. Então passo o dia basicamente olhando pro teto (já é um aprendizado pra quem nunca conseguiu ficar parada)", contou ela, que foi elogiada por Silvio Santos durante o programa do apresentador.

