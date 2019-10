Tânia Mara e Jayme Monjardim se separam após 12 anos juntos

Casados desde 2018, mas juntos há 12 anos, Tânia Mara e Jayme Monjardim romperam o relacionamento e estão separados.

A informação foi confirmada pela cantora ao jornal 'Extra'. De acordo com informações da Quem, Tânia e Jayme já estariam separados há alguns meses.

A informação foi confirmada pela cantora ao jornal 'Extra'. De acordo com informações da Quem, Tânia e Jayme já estariam separados há alguns meses.



Os dois têm uma filha, a pequena Maysa, de nove anos. Em 30 de setembro, a menina compartilhou fotos do aniversário e o diretor da Globo apareceu já sem aliança de casamento.

Em junho, os dois trocaram declarações apaixonadas no Dia dos Namorados. “Feliz Dia dos Namorados, muita paz, harmonia, leveza, amizade, cumplicidade, enfim tudo o que for importante para que seja, amor infinito”, escreveu Jayme. Ela retribuiu. "Feliz Dia dos Namorados! E vamos namorar que é bom demais Jayme Monjardim. Te amo!".

No último final de semana, a cantora marcou presença no Rock in Rio ao lado da filha.

Folhapress