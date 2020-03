Convidada por Regina Duarte, Susana Vieira, 77, não vai comparecer a posse da colega como nova secretária de Cultura de Jair Bolsonaro, que acontece nesta quarta-feira (4), em Brasília. Segundo a assessoria de imprensa da atriz, ela vai gravar a semana inteira nos Estúdios Globo (antigo Projac) no Rio e, por isso, não poderá estar presente na cerimônia.

Susana Vieira está no ar como a personagem Emília, da novela "Éramos Seis". Ela é uma das principais apoiadoras de Regina no novo cargo. "Eu acho a Regina maravilhosa, e ela vai fazer bem [o trabalho na Secretaria]. Quero que todo mundo a respeite. Quem não respeitar, vou sair na porrada. Pronto, já dei a frase que vocês [jornalistas] queriam", afirmou a atriz, em entrevista durante o Carnaval, no Rio.

Regina Duarte foi convidada pelo governo para assumir a pasta no dia 17 de janeiro. Ela entra no lugar de Roberto Alvim, demitido por Bolsonaro após publicar um vídeo parafraseando um ministro da Alemanha nazista.



Susana Vieira não participará da cerimônia de posse de Regina Duarte. Reprodução



"Que Deus me ilumine para que eu possa agora, na Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro, honrar meus aprendizados em benefício das artes e das expressões culturais da população do meu país", afirmou Regina, ao aceitar o cargo.

Na última sexta-feira (28), a Globo divulgou nota oficializando o rompimento do contrato da atriz com a emissora. Regina Duarte estava no elenco da Globo desde 1969, quando atuou no folhetim "Véu de Noiva".

Desde então, Regina deu vida a papéis marcantes na teledramaturgia brasileira. Ao todo foram 31 novelas, oito especiais e centenas de episódios em séries e minisséries na Globo.

Uma das novelas mais marcantes que a atriz participou ao lado de Susana Vieira foi "Por Amor", sucesso de 1997, reprisada no ano passado pela Gobo. Na história de Manoel Carlos, Regina deu vida à protagonista Helena, que tinha embates frequentes com a vilã Branca, interpretada por Susana.

folhapress