Suposto filho de Mussum pede exame de DNA

O suposto filho de Mussum, Igor Palhano, falou pela primeira vez em entrevista exclusiva ao “A Tarde é Sua” e contou que irá solicitar um exame de DNA. A mãe dele, Denildes, também conversou com a reportagem e deu detalhes da história que viveu com o humorista.

“Eu não tinha noção de quem era, mas sabia que meu pai não era de fato meu padrasto. Sempre saí com a minha mãe. Num Carnaval tivemos um desentendimento e ela resolveu me contar. Aproveitou aquela deixa e falou: 'Olha, é agora. Já está com 18 anos, vou te contar'", relembrou Igor.

O rapaz que hoje tem 27 anos e é cirurgião dentista contou que ficou impressionado com a revelação pois já idolatrava uma pessoa que não sabia que era seu pai: “Sempre gostei da felicidade que ele trouxe pelo o que representou como homem negro, humorista e por ser reconhecido até fora do país. Então, fui admirando cada vez mais e me deixava com muita vontade de querer dizer isso para todo mundo”.

Em seguida, Igor desabafou ao dizer que falar sobre o assunto publicamente se tornou “a principal coisa" de sua vida e também afirmou que não lembra de ter encontrado com o humorista, mas que irá atrás do reconhecimento da paternidade.

“Penso em buscar sim. Em relação ao que pode ter sido deixado por ele, pode ser que eu também venha a buscar, não vou ser hipócrita em dizer que 'não, não quero'. Poderia até querer por algum motivo de ter uma força maior para ajudar algumas pessoas, para ajudar algum órgão que eu queira”, ressaltou Igor.

Logo após a exibição da entrevista, Alessandro Lo-Bianco, colunista do A Tarde é Sua, revelou no programa desta segunda-feira (7) que "já foi feita a solicitação do exame de DNA para ser realizado essa semana".



Suposto filho de Mussum, Igor Palhano, e a mãe Denildes Palhano. Reprodução

Mãe de susposto filho abre o jogo

Após Igor conversar com o “A Tarde é Sua”, a mãe Denildes Palhano também resolveu falar sobre o “Carlinhos”. “Ele não suportava que eu chamasse ele de Mussum”, revelou ela.

Denildes contou que conheceu o humorista quando já namorava o seu falecido marido, mas começou um novo relacionamento com Mussum e, em seguida, ficou grávida: “Foi onde ele comprou um apartamento pra mim e nós começamos a ter uma vida ali”.

Em seguida, a mãe do suposto filho revelou que quando veio à tona a polêmica paternidade de Mussunzinho, o humorista negava que o ator era de fato filho dele.

“Falei pra ele: ‘Pô, mais um? Não é possível’. Aí ele: ‘Não, não é meu. Posso explicar e tal”. Eu falei: 'Como você vai explicar? A explicação eu já tenho: que você deitou com ela e teve um filho com ela. Simples. Pra mim, não serve”, detalhou Denildes, que diz ter ficado cerca de dois anos e meio com o humorista.

Ainda na entrevista, Denildes contou que visitou Mussum na época em que ele estava internado em São Paulo e que as últimas palavras do humorista seria novamente a negação de que Mussumzinho é filho dele.

Ao final, ela se declarou ao dizer que é apaixonada até hoje por Mussum e revelou que foi impedida de ir ao enterro do humorista, mas não quis detalhar o ocorrido.

TV FAMA