Sucesso dos anos 90, Pat Beijo fala sobre plástica e a saída da TV

A ex-apresentadora infantil da TV Manchete, Pat Beijo, abriu o coração nesta quarta-feira (13) em entrevista ao site da Revista Quem e falou sobre plásticas, sua vida pessoal e a saída da TV.

Dona do bordão “Um Pat Beijo pra você”, e respondendo hoje como Patrícia Kiss, a loira vive atualmente em Lisboa, Portugal, com a filha Valentina, de 4 anos, e o marido português Alvaro Mesquita.

Com a aparência totalmente diferente da adolescente que apresentava o programa infantil "Clube da Criança", Patrícia assume que recorreu a procedimentos estéticos e plásticas para chegar à aparência que tem hoje.



Foto: Reprodução Instagram

"Eu tinha um rosto muito bonito, mas era muito magrinha. Então ouvia muito as pessoas falarem: 'Só tem rosto'. Estava naquela fase que o peito e o bumbum estavam crescendo ainda. Era uma menina. Depois fui pegando mais idade e mais corpo. Além disso, coloquei silicone, fiz lipoaspiração... Gosto de me sentir bem. Fiz e faço os procedimentos buscando a perfeição e para me sentir melhor. Nunca fui barriguda, mas fiz lipo porque queria ter a barriga chapada. Fiz por exagero mesmo. Essa angústia pela perfeição pode ser um problema. A pessoa pode perder a mão com a plástica. Mas estou sempre atenta a isso e me policio", disse a ex-apresentadora.

Narcisista assumida, a loira tem seu rosto tatuado no braço e na perna e afirma que faz sucesso nas ruas com o corpão.

"Fiz lipoescultura, tenho a cinturinha fina e forço nas poses. O meu bumbum faz o maior sucesso nas ruas. É de parar o trânsito", conta Pat.

Pós-graduada em Estética e cosmetorologia pela IPUPO, Patrícia Kiss planeja investir mais em seu canal do youtube e afirma que se decepcionou muito com o meio artístico logo após sair da TV. O sonho dela agora é se firmar como digital influencer e continuar morando fora do país.

