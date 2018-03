Stranger Things | 3ª temporada será ambientada um ano após o fim da segunda

O elenco e os produtores de Stranger Things se reuniram e falaram sobre a dinâmica do grupo no set e sobre a pressão que sentem após o sucesso da primeira temporada durante um painel do PaleyFest. Entre as novidades, o produtor executivo Shawn Levy revelou que a a terceira temporada acontecerá um ano após a segunda, durante o verão de 1985. A mesma dinâmica foi vista entre o primeiro e o segundo ano, separados também por um ano.

Umas das principais referências do novo ano, de acordo com Levy, será o longa De Volta Para o Futuro. A produção do novo ano deverá começar em breve. "Vamos voltar a trabalhar neste mês", disse Levy.

Foto: Reprodução/Netflix

Quando a série se despediu na segunda temporada, Will, de volta do Mundo Invertido, havia se libertado de sua conexão psíquica com o lugar e Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will haviam introduzido uma nova amiga em seu círculo, Max (Sadie Sink). Eleven (Millie Bobbie Brown) reencontrou sua mãe e conseguiu se reunir com seu grupo de amigos e a irmã de Mike, Nancy (Natalia Dyer), e o irmão de Will, Jonathan (Charlie Heaton), levaram à imprensa algumas das atividades obscuras do Laboratório Nacional Hawkins. A temporada terminou de forma divertida, mostrando os personagem em um baile do colégio após toda a confusão sobrenatural.

Renovada para uma terceira temporada, sabe-se que a Netflix promoveu a irmã de Lucas, Erica (Priah Ferguson), a um papel regular no próximo ano, e que haverá uma nova personagem chamada Robin (Maya Thurman-Hawke), uma jovem que está entediada em seu trabalho e descobrirá alguns segredos sombrios de Hawkins. A data de lançamento da nova temporada ainda não foi anunciada.

Omelete