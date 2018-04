Steven Spielberg vai produzir filme da DC baseado nos quadrinhos Blackhawk

Nem só de Zack Snyder vive o universo cinematográfico DC/Warner. Steven Spielberg irá entrar para o time produzindo - e provavelmente dirigindo - Blackhawk, longa-metragem baseado em quadrinhos originalmente da Quality Comics, mas assumidos pela DC em 1957.

As histórias acompanham Blackhawk, misterioso líder do Esquadrão Blackhawk, time internacional de aviadores de elite que combate na Segunda Guerra Mundial e tem como marca o grito "Hawk-a-a-a!". Criada por Chuck Cuidera, a série de revistas chegou a vender mais edições do que Superman nos anos 1940.

Foto: Reprodução/Getty Images

"Foi maravilhoso trabalhar com a Warner para levar Jogador Nº 1 às telas. Eles enchem de paixão e profissionalismo tudo que fazem e têm um tremendo histórico neste gênero. Estou empolgado por voltar a colaborar com eles em Blackhawk.", declarou Spielberg.

David Koepp, que escreveu Jurassic Park - Parque dos Dinossauros, Guerra dos Mundos, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal para Steven, e recentemente assinou o script de A Múmia, é o responsável pelo roteiro.

Ainda não há previsão de lançamento, tampouco de produção, já que Spielberg nos próximos meses irá se dedicar ao último Indiana Jones de Harrison Ford e ao remake de West Side Story. O sucesso de Ready Player One, atualmente com US$ 476 milhões de arrecadação mundial, fez o cineasta se tornar o primeiro diretor a conquistar mais de US$ 10 bilhões nas bilheterias.

Comunicado de imprensa divulgado pela Disney nesta tarde confirma Spielberg não só na produção, como também na direção do filme, ainda sem título nacional.



Adoro Cinema