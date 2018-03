Steven Spielberg pode filmar biografia de compositor de Amor, Sublime Amor

O próximo projeto de Steve Spielberg após Indiana Jones ainda está indefinito. Contudo, a Variety revelou que o cineasta realizou uma leitura secreta sobre um filme baseado na vida do compositor Leonard Bernstein, compositor da trilha de Amor, Sublime Amor.

Coincidentemente, o diretor também está envolvido em um possível remake de Amor, Sublime Amor. O longa sobre o compositor é visto, por enquanto, como uma segunda opção.

Bernstein escondeu sua homossexualidade durante a vida e contou com um casamento conturbado com a atriz chilena Felicia Cohn Montealegra. Ele faleceu no final de 1990.

Omelete