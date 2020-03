Stenio Garcia, 87, afirmou que não integra mais o casting de atores da Globo. A mensagem foi publicada em seu perfil em uma rede social neste domingo (29). A Globo não comenta detalhes de contratos.

"Após 47 anos de TV Globo, eu não faço mais parte do elenco da emissora estando com total liberdade artística de agora em diante. Um ótimo domingo para vocês e #fiqueemcasa", escreveu o ator, em perfil no Instagram.

O impasse do ator com a Globo já transcorria há alguns meses. Recentemente, a emissora teria dado um ultimato para que Garcia fosse escalado para alguma produção da casa até o final do mês de março. Em entrevista a Alessandro Lo-bianco na última sexta (27), do programa A Tarde É Sua (RedeTV!), Garcia afirmou que conseguiu ser escalado para uma novela de Gloria Perez, com previsão de estreia para 2021.

"Eles me exigiram um projeto futuro até o dia 25 de março, eu consegui e fui escalado. Agora, se eles não cumprirem o que foi prometido vou à Justiça, porque não vou assinar nada [o fim do contrato]. Palavra tem que ser cumprida", disse o ator.

Stenio Garcia tem mais de 40 anos de contribuições para a Globo e já fez trabalhos que até hoje são lembrados. Entre eles estão a série "Carga Pesada", na qual contracenava com Antonio Fagundes e ficou no ar de 2003 a 2007.



Stenio Garcia diz que foi demitido da Globo após 47 anos. Reprodução



BRIGA COM SILVIO DE ABREU

A ausência de Stenio Garcia pode ter relação com um desentendimento com Silvio de Abreu em décadas passadas. Hoje, porém, o autor de novelas é diretor de teledramaturgia da emissora, responsável pelas novelas e de séries e, recentemente, assumiu também área de humor com a saída de Marcius Melhen da chefia.

O ator não marca presença na teledramaturgia da Globo desde 2012, quando atuou em "Salve Jorge", novela de Gloria Perez. Um bilhete escrito em um pedaço de papel de pão pode ter sido o motivo do da briga entre Silvio de Abreu e Stenio Garcia.

A mulher do ator, a também atriz Mari Saade, afirma que seu marido teria sido prejudicado desde que a direção artística da emissora passou de Manoel Martins para Silvio, que "odeia o Stenio e guarda esse rancor desde 1968". A declaração foi dada à coluna da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

De acordo com Mari, Silvio teria tomado as dores da ex-mulher de Stenio, Cleyde Yáconis, a quem o autor idolatrava: "Quando Stenio era casado com ela, ele não saía do camarim dela. Stenio até achava que ele queria ter sido o marido dela, mas era admiração mesmo"

Folhapress