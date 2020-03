Stenio Garcia diz que foi demitido da Globo após 47 anos

Stenio Garcia, 87, afirmou que não integra mais o casting de atores da Globo. A mensagem foi publicada em seu perfil em uma rede social neste domingo (29). A Globo não comenta detalhes de contratos. "Após 47 anos de TV Globo, eu não faço mais parte do elenco da emissora estando com total liberdade artística de agora em diante. Um ótimo domingo para vocês e #fiqueemcasa", escreveu o ator, em perfil no Instagram.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O impasse do ator com a Globo já transcorria há alguns meses. Recentemente, a emissora teria dado um ultimato para que Garcia fosse escalado para alguma produção da casa até o final do mês de março. Em entrevista a Alessandro Lo-bianco na última sexta (27), do programa A Tarde É Sua (RedeTV!), Garcia afirmou que conseguiu ser escalado para uma novela de Gloria Perez, com previsão de estreia para 2021.

"Eles me exigiram um projeto futuro até o dia 25 de março, eu consegui e fui escalado. Agora, se eles não cumprirem o que foi prometido vou à Justiça, porque não vou assinar nada [o fim do contrato]. Palavra tem que ser cumprida", disse o ator.

Stenio Garcia tem mais de 40 anos de contribuições para a Globo e já fez trabalhos que até hoje são lembrados. Entre eles estão a série "Carga Pesada", na qual contracenava com Antonio Fagundes e ficou no ar de 2003 a 2007.





Folhapress