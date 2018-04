Stan Lee tem sofrido abusos na mãos da própria filha, diz revista

Aos 95 anos e considerado a grande lenda viva dos quadrinhos, Stan Lee, o "mago da Marvel", está sofrendo nas mãos da única filha, J.C. Lee, de 67 anos. As informações são da revista The Hollywood Reporter.

Segundo a publicação, Stan tem sido vítima de danos físicos e psicológicos, assim como sua saudosa mulher, Joan Lee, morta em julho do ano passado. Joan tinha 93 anos e foi casada com Stan por impressionantes 70 anos.

Foto: Reprodução/Marvel

O THR conseguiu um documento de fevereiro deste ano, assinado pelo próprio Stan Lee, no escritório de seu então advogado, Tom Lallas, onde ele acusa três homens – Jerardo “Jerry Olivarez (cuidador de Lee na época), Keya Morgan (atual cuidador de Lee) e Kirk Schenck (advogado de J.C. Lee) – de tentar controlar suas propriedades e dinheiro. Eles teriam influenciado sua filha, que exigia mudanças em seu testamento. Entre as alterações, estariam a transferência de propriedades para seu nome.

Segundo o documento, J.C. Lee está sendo enganada pelos três homens, que estão se aproveitando da solidão dela, que não tem amigos. Com isso, eles estariam conquistando cada vez mais controle sobre as propriedades e dinheiro quadrinista, criador de personagens como Os Vingadores, os mutantes X-Men, Demolidor e Homem-Formiga.

Lallas, então, foi demitido do cargo de advogado de Lee e contratou novas pessoas: um novo contador, um novo assistente, um novo cuidador e um novo jardineiro. Keya Morgan, então, começou a tomar conta da vida do quadrinista e, assim que ficou sabendo que o THR estava com o documento, Lee gravou um vídeo: “Minha relação com minha filha nunca foi melhor. E meu amigo Keya Morgan e eu temos uma ótima relação”.

A reportagem ainda explica que J.C. Lee teria machucado fisicamente seus pais em 2014. Um dia, ela chegou em casa e viu um Jaguar na entrada. J.C presumiu que o carro era pra ela, mas descobriu que o carro de luxo era alugado e ficou furiosa. Ao levar uma bronca da mãe - então com 92 anos - J.C. a puxou pelo braço e a jogou contra uma janela, fazendo com que Joan caísse no chão. Stan Lee (com 91 anos à época) começou a gritar com a filha e ela teria batido a cabeça do quadrinista contra uma cadeira.

Antigos cuidadores ainda afirmam que J.C. Lee costumava ligar para o pai durante o dia para gritar com ele e pedir mais dinheiro. Na declaração assinada em fevereiro, ele diz que “não é incomum ela pedir de 20 mil a 40 mil dólares em cartões de crédito”.

A última aparição de Stan Lee em um evento público foi na Silicon Valley Comic Con e muitos fãs relataram que parecia ele estava sendo sendo forçado a caminhar pelo evento contra sua vontade.

Stan Lee atualmente tem um patrimônio estimado entre 50 milhões e 70 milhões de dólares, recebendo cerca de 1 milhão de dólares da Marvel por ano.

