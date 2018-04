Stan Lee processa ex-empresário por roubo avaliado em milhões de dólares

O quadrinista Stan Lee está processando seu antigo empresário, Jerardo Olivarez, por tê-lo roubado milhões de dólares, além de amostras do seu sangue, de acordo com documentos obtidos pela revista PEOPLE.

Na queixa, afirma-se que Lee "se tornou um alvo para vários empresários inescrupulosos, bajuladores e oportunistas que viram uma chance de tirar vantagem do estado abatido [dele]" após a morte de sua esposa Joan Lee, no final de 2017. Olivarez, então, é tratado como um desses oportunistas. Ele teria tomado controle dos assuntos pessoais e profissionais do quadrinista de 95 anos, tirando US$ 4,6 milhões da conta dele sem autorização.

Foto: Divulgação/ Marvel

Lee também acusa Olivarez de tê-lo convencido a criar uma "instituição de caridade falsa" chamada Hands of Respect, cujo objetivo seria desviar dinheiro dele para benefício de Olivarez. O processo cita como exemplo o que seria um empréstimo de US$ 300 mil para a organização, mas que nunca foi restituído ao quadrinista, nem sequer é "evidenciado por quaisquer documentos de empréstimo". O advogado do quadrinista ainda declara que a assinatura no cheque é "falsificada ou obtida por Olivarez sob falsos pretextos".

O antigo empresário ainda teria convencido Lee a comprar um apartamento de US$ 850 mil em Los Angeles para uso exclusivo do próprio Olivarez, além de ter criado um esquema para vender o sangue do ícone da Marvel. "Olivarez fez uma enfermeira injetar uma seringa em Liee e extrair várias amostras de sangue, que foram depois vendidas como um colecionável por milhares de dólares, pela Hands of Respect em Las Vegas", lê-se no documento. O quadrinista não teria consentido isso, tendo passado por um "tremendo sofrimento emocional".

Até o momento, Olivarez não comentou as acusações.

Omelete