Stan Lee é processado e acusado de assédio sexual

Stan Lee está sendo processado por uma massagista chamada Maria Carballo, que acusa o quadrinista e seu ex-assistente – Max Anderson – de assédio sexual. Segundo o processo divulgado pelo TMZ, ele teria “se esfregado” na mulher com sua virilha exposta. Lee nega a acusação.

Carballo diz que ela realizou duas massagens em Stan Lee em um quarto de hotel um ano atrás. Durante a primeira, Stan começou a se tocar enquanto estava de costas e então começou a gemer quando ela chegou em suas coxas. Ela diz ter deixado o recinto neste momento, mas voltou no próximo dia para um novo trabalho.

O quadrinista e criador do Universo Marvel, Stan Lee (Foto: Getty Images)



Na segunda massagem, Carballo diz que Stan começou a gemer mais uma vez e ela diz que ameaçou deixar o local. Ela ficou no local por mais dez minutos, quando começou a fazer uma massagem Shiatsu com seu pé. Durante esse momento, ela diz que Stan agarrou seu pé e esfregou em seu pênis. Ela diz que deixou o local imediatamente após isso e Max Anderson tentou lhe dar uma “gorjeta” que, segundo ela, seria para comprar seu silêncio.

Ela pede mais de US$ 50 mil para o quadrinista. “Eu não tenho ideia do que Max Anderson fez, mas Stan Lee tem 95 anos, é completamente inofensivo e é 100% inocente. Ele nega qualquer uma dessas acusações”, diz Keya Morgan, novo assistente de Lee.

Entenda o que está acontecendo com Stan Lee

Recentemente foi divulgado que a única filha de Stan Lee, J.C. Lee, foi acusada de abusos físicos e psicológicos em seu pai, assim como em sua mãe, Joan Lee, que faleceu em julho do ano passado. O THR revelou um documento assinado pelo quadrinista onde ele acusa três homens - Jerardo “Jerry Olivarez (cuidador de Lee na época), Keya Morgan (atual cuidador de Lee) e Kirk Schenck (advogado de J.C. Lee) – de tentar controlar suas propriedades e dinheiro. Pouco depois de assinar o documento, ele demitiu seu advogado e contratou uma série novas pessoas, entre elas o próprio Morgan – leia mais.

Na aparição mais recente de Stan Lee foi na Sillicon Valley Comic Con, onde seu assistente Keya Morgan, precisa soletra para o criador de grande parte do Universo Marvel como assinar o próprio nome. Muitos fãs descreveram sua participação como perturbadora, com o criador do Homem-Aranha aparentemente sendo forçado a caminhar pela convenção contra sua vontade - leia mais.

