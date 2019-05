Spice Girls fazem primeiro show da turnê de reunião em Dublin

As britânicas Mel B, Mel C, Emma Bunton e Geri Halliwell fizeram o primeiro show de reunião das Spice Girls, em Dublin, na Irlanda, na sexta-feira (24). Cerca de 70 mil fãs encheram o Croke Park e muitos reclamaram da qualidade do som, segundo o jornal inglês The Guardian.

Até a própria Mel B criticou a produção pelo seu perfil no Instagram . "Espero que o som esteja muito melhor na próxima vez", falou a cantora. Vídeos publicados nas redes sociais, principalmente de quem estava longe, nas arquibancadas, mostram que não era possível nem identificar a música que estava tocando.

O próximo show já acontece nesta segunda (27), no País de Gales. "Nos em vemos em Cardiff. Espero que os vocais e o som estejam muito, muito melhores", escreveu Melanie Brown em suas redes sociais.

Para quem estava perto do palco, no entanto, só há relatos de que foi um show incrível. As cantoras deram início à apresentação com uma mensagem de paz e tolerância. "São bem-vindas todas as raças, gêneros, países de todas as origens, todas as orientações sexuais, todas as religiões e crenças."

O show começou com "Spice Up Your Life" (veja set-list abaixo), passou pelas românticas "Viva Forever" e "Too Much" e encerrou com "Wanna Be".

Ausente da turnê, Victoria fez questão de mandar uma mensagem pública às suas ex-companheiras. "Boa sorte para as meninas hoje, que estão iniciando a sua turnê! #SpiceGirls #FriendshipNeverEnds", postou em seu Instagram nesta sexta.

À época do anúncio, ela se pronunciou sobre sua ausência nesta reunião: "Eu não me reunirei com minhas garotas no palco de novo, mas ter sido uma Spice Girl foi uma parte extremamente importante da minha vida e desejo-lhes muito amor e diversão nessa volta."

SET LIST

"Spice Up Your Life"

"If U Can't Dance"

"Who Do You Think You Are"

"Do It"

"Something Kinda Funny"

"Holler"

"Viva Forever"

"Let Love Lead the Way"

"Goodbye"

"Never Give Up on the Good Times"

"We Are Family"

"Love Thing"

"The Lady Is a Vamp"

"Too Much"

"Say You'll Be There"

"2 Become 1"

"Stop"

"Mama"

"Wannabe"

Folhapress