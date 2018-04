SPFW: modelos elegem as 10 frases que não aguentam mais ouvir

Tem quem ache que vida de modelo é moleza, mas isso está longe de ser verdade. A profissão exige foco, preparação e muito pique para encarar as maratonas de fotos e desfiles. Nos backstages do São Paulo Fashion Week N45, conversamos com elas para saber qual é a parte mais difícil da carreira. E sabe qual foi a resposta? Ouvir algumas perguntas e frases batidas que não fazem sentido.



Renata Kuerten, Babi Beluco, Diara Rosa, Mari Garcia, Gabriela Lourenço, Leticia Andrade, Eduarda Bretas e Mika nos ajudaram a reunir as 10 frases que as modelos ouvem por aí e não aguentam mais. Se você já disse alguma dessas, melhor pensar duas (três, quatro, crinco...) vezes antes de fazer de novo.

Frases que as modelos não aguentam mais ouvir (Foto: Getty Images)



10. O que você come?

09. Vida de modelo é fácil, só Glamour

08. Modelo não é inteligente

07. Modelo só come salada

06. Qual é a sua dieta?

Renata Kuerten. (Foto: Reprodução/Instagram)



05. Modelo tem vida boa

04. Como você faz para ser modelo?

03. Você cuida do seu corpo para a temporada?

02. Por que você é tão magra?

Babi Beluco. (Foto: Reprodução/Instagram)



01. Modelo é só um rostinho bonito, não tem conteúdo





