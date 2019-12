Sorocaba e Biah Reis se casam no interior de São Paulo e revelam sexo do bebê

O cantor Sorocaba, que faz dupla com Fernando, se casou com Biah Rodrigues na tarde deste domingo (15) em Jaguariúna, no interior de São Paulo.





Foto: Reprodução Instagram

Pouco antes da cerimônia, Fernando usou o Instagram para compartilhar uma foto do amigo. “Vai casar daqui 20m!! Tem base?? Parabéns meu parceiro vc merece toda felicidade do mundo!! Deus abençoe o casal”, escreveu o cantor na legenda.

O casal aproveitou a ocasião também para revelar o sexo do bebê: é um menino.

Sorocaba e Biah Rodrigues ficaram noivos há menos de um mês e completaram um ano de namoro em setembro. Na sexta-feira (13) o sertanejo compartilhou uma foto em seu Instagram para anunciar que Biah está grávida de seu primeiro filho.

“E nesta manhã, chegou a melhor notícia da minha vida (das nossas vidas). Nossa família está crescendo, agora somos 3. O amor não se divide, ele se multiplica. Obrigado, meu amor, por escolher viver esse momento tão especial ao meu lado. Amo você e o fruto do nosso amor. Ansioso para viver os próximos dias do resto de nossas vidas. Te amo minha vida”, escreveu o cantor.

TV Fama