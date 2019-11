Sorocaba, da dupla com Fernando, anuncia noivado com modelo

O cantor Sorocaba, da dupla com Fernando Zor, anunciou que está noivo da modelo Biah Rodrigues, com quem completou um ano de namoro em setembro. O sertanejo usou o Instagram nesta quarta-feira (27) para compartilhar a novidade com os fãs.





Foto: Reprodução Instagram

“Ela disse sim! Pra sempre juntos”, escreveu Sorocaba, que publicou duas fotos em que o casal mostra a aliança em uma paisagem de Fernando de Noronha.

Biah, que foi eleita Miss Distrito Federal em 2018, também usou o seu perfil na rede social para se declarar ao, agora, noivo: “1000 vezes sim. Te amo vida!”.

A notícia repercutiu e diversos fãs deixaram mensagens positivas nos comentários, incluindo alguns famosos. “Tô tão feliz por vocês”, escreveu Flávia Pavanelli. “O cowboy sossegou. Felicidades meu parceiro”, disse Luan Santana.

Em entrevista recente ao TV Fama, Sorocaba teceu elogios a Biah Rodrigues e contou que o casal gosta de muitas coisas em comum, como churrasco e cavalos. Mas revelou que a amada é bem ciumenta: "Toda mulher tem um pouco de ciúmes".

TV Fama